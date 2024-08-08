عودة الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون إلى كاتالونيا بعد سبع سنوات في المنفى

عاد الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارليس بوتشيمون إلى برشلونة بعد سبع سنوات في المنفى وتولى الكلام خلال تجمع نظم قرب البرلمان أمام آلاف من انصاره على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.



وقال خلال خطابه بعدما اعتلى منصة أقيمت أمام قوس نصر: "تحيا كاتالونيا الحرة!" فيما نادى به انصاره "رئيسا".



ولا يزال بوتشيمون موضع مذكرة توقيف لدوره في محاولة انفصال أحبطت العام 2017. وأتت عودته في اليوم الذي ينتخب فيه برلمان كاتالونيا الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية المحلية الاشتراكي سالفادور إيا.