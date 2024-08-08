الادعاء العام الروسي يطلب السجن 15 عاما لروسية أميركية متهمة بـ"الخيانة العظمى"

طلبت النيابة العامة الروسية إنزال عقوبة السجن 15 عاما في حق روسية أميركية تحاكم في جلسات مغلقة بتهمة "الخيانة العظمى" في إيكاتيرينبورغ في منطقة الأورال، على ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.



ونقلت الوكالات عن ميخائيل موشايلوف محامي كسينيا كاريلينا قوله إن "النيابة العامة طلبت السجن 15 عاما" في معتقل خاضع لتدابير أمنية عادية في حق موكلته.