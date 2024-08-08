النروج تستدعي ممثلة إسرائيل على خلفية قرار إلغاء الوضع الدبلوماسي لاعضاء في سفارتها

استدعى وزير الخارجية النروجي ممثلة إسرائيل لدى أوسلو للاحتجاج على قرار إسرائيل إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النروجية مكلفين العلاقات مع السلطة الفلسطينية.



وقال وزير الخارجية اسبن بارث ايدي في مؤتمر صحافي: "قبل قليل، استدعيت ممثلة إسرائيل لدى النروج والتقيتها في وزارة الخارجية للاحتجاج على هذا القرار. تقيّم الحكومة النروجية الآن الإجراءات الأخرى التي سنتخذها".