إصابة أربعة عسكريين بقصف اسرائيليّ استهدف وسط سوريا

أصيب أربعة عسكريين سوريين بجروح جراء قصف اسرائيليّ استهدف نقاطًا عسكرية وسط البلاد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، وسط مخاوف من تصعيد إقليميّ وتوتر متصاعد بين إيران وإسرائيل.

وأوردت سانا أنه حوالى الساعة "20:55 مساء اليوم (17:55 ت غ)، شنّ العدو الاسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى".

وأوضحت أن القصف أدى "إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن الهجوم استهدف "مستودع صواريخ في فوج عسكري يبعد حوالى 5 كيلومترات عن مطار الشعيرات العسكري" في الريف الشرقي لمحافظة حمص.

وأوضح أن الهجوم أدى لإصابة سبعة أشخاص هم أربعة عسكريين سوريين وثلاثة عناصر من مجموعات موالية لإيران.