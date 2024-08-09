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مقتل 13 شخصاً في اشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية ومسلحين موالين لإيران بشرق سوريا

أخبار دولية
2024-08-09 | 06:23
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مقتل 13 شخصاً في اشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية ومسلحين موالين لإيران بشرق سوريا
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مقتل 13 شخصاً في اشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية ومسلحين موالين لإيران بشرق سوريا

قتل 13 شخصاً، بينهم 11 مدنياً على الأقل جراء اشتباكات بين مجموعات محلية موالية لإيران وقوات سوريا الديموقراطية في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة. 
     
وبدأت الاشتباكات وفق المرصد الأربعاء، اثر شن المجموعات المحلية الموالية لطهران هجمات على بلدات تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة من الولايات المتحدة. 
     
وأفاد المرصد عن مقتل "11 مدنياً" بينهم "ستة أطفال"، نتيجة "قصف مكثف بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة من مناطق تمركز" مقاتلين سوريين موالين لإيران في الضفة الغربية لنهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي، طال "منازل المدنيين في قرية الدحلة"، بعد منتصف الليل. 
     
وأوردت قوات سوريا الديموقراطية من جهتها حصيلة قتلى مماثلة، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين أربعة أشهر و12 عاماً.

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