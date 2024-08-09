مصادر لرويترز: إدارة بايدن سترفع حظرا على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية

الحكومة السودانية سترسل وفدا إلى جدة للتشاور مع الحكومة الأميركية

الحكومة السودانية سترسل وفدا إلى جدة للتشاور مع الحكومة الأميركية

رئيس وزراء اليابان يلغي رحلة مقرّرة إلى آسيا الوسطى بعد تحذير من احتمال وقوع زلزال قوي