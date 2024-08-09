القائد الكبير في الحرس الثوريّ: طهران ستنفذ أمر خامنئي بإنزال عقاب قاس بإسرائيل

نقلت وكالات أنباء إيرانية عن الجنرال علي فدوي القائد الكبير في الحرس الثوريّ قوله إن طهران ستنفذ أمر الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بإنزال "عقاب قاس" بإسرائيل بسبب اغتيال إسماعيل هنية زعيم حماس في طهران.ونقل الإعلام الإيراني عن فدوي قوله "أوامر الزعيم الأعلى التي تخص إنزال عقاب قاس بإسرائيل ثأرا لدم الشهيد إسماعيل هنية واضحة وصريحة... وستُنفذ بأفضل صورة ممكنة".