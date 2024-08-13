بلينكن يحضّ إسرائيل على تجنّب تكرار واقعة صلاة بن غفير في الحرم القدسي

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تعارض زيارة وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى في القدس.



واعتبر بلينكن في بيان أن "هذه الأعمال الاستفزازية لا تؤدي إلا إلى تفاقم التوتر في لحظة محورية يجب أن ينصب فيها كل التركيز على الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتأمين إطلاق جميع الرهائن وتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار الإقليمي الأوسع".