الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إسرائيل نشرت مخططات لبناء واحدة من مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2024-08-14 | 09:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إسرائيل نشرت مخططات لبناء واحدة من مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة
نشرت إسرائيل مخططات لبناء واحدة من مستوطنات جديدة تقترح إنشاءها، في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لما ذكره وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ووأوضح سموتريتش أنّ الخطوة تأتي ردًا على تصرفات القيادة الفلسطينية، في الضفة الغربية والدول، التي اعترفت بدولة فلسطينية.
وقال سموتريتش: "لا قرار ضد إسرائيل أو ضد الصهيونية يوقف توسع المستوطنات."
وأضاف: "سنواصل مكافحة الفكرة الخطيرة المتعلقة بدولة فلسطينية وهذه هي مهمة حياتي."
آخر الأخبار
أخبار دولية
مخططات
لبناء
واحدة
مستوطنات
جديدة
الضفة
الغربية
المحتلة
التالي
تقرير أممي يشكك بـ"نزاهة" عملية إصدار نتائج الانتخابات في فنزويلا
بلينكن يحضّ إسرائيل على تجنّب تكرار واقعة صلاة بن غفير في الحرم القدسي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-07-11
وزراء خارجية مجموعة الدول السبع نددوا بخطوة إسرائيل لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2024-07-11
وزراء خارجية مجموعة الدول السبع نددوا بخطوة إسرائيل لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة
0
أخبار دولية
2024-07-08
كندا تحث إسرائيل على التراجع عن قرارها بالموافقة على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية
أخبار دولية
2024-07-08
كندا تحث إسرائيل على التراجع عن قرارها بالموافقة على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية
0
أخبار دولية
2024-08-06
استشهاد فلسطينيين خلال توغل إسرائيليّ في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2024-08-06
استشهاد فلسطينيين خلال توغل إسرائيليّ في الضفة الغربية المحتلة
0
أخبار دولية
2024-08-06
قتلى وإصابات بنيران القوات الإسرائيلية في بلدة عقابا في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2024-08-06
قتلى وإصابات بنيران القوات الإسرائيلية في بلدة عقابا في الضفة الغربية المحتلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:05
البيت الأبيض: نتوقع أن تمضي محادثات وقف إطلاق النار في غزة قدما حسب المخطط
أخبار دولية
15:05
البيت الأبيض: نتوقع أن تمضي محادثات وقف إطلاق النار في غزة قدما حسب المخطط
0
أخبار دولية
14:47
البرلمان في النيبال يعتمد تعديلات على قانون متعلق بجرائم الحرب
أخبار دولية
14:47
البرلمان في النيبال يعتمد تعديلات على قانون متعلق بجرائم الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
بعد انتهاء الألعاب الأولمبية... إليكم الإستحقاقات التي تنتظر ماكرون
تقارير نشرة الاخبار
14:06
بعد انتهاء الألعاب الأولمبية... إليكم الإستحقاقات التي تنتظر ماكرون
0
أخبار دولية
14:04
زيلينسكي: الجيش الأوكرانيّ يتقدم بشكل جيد في منطقة كورسك الروسية
أخبار دولية
14:04
زيلينسكي: الجيش الأوكرانيّ يتقدم بشكل جيد في منطقة كورسك الروسية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2024-08-04
"كان في شيطان عم يطلع من العنبر"... ميرنا فقدت عينها لكنها خلصت ابنها يوم انفجار المرفأ وهذا ما حصل معها! (فيديو)
اخبار البرامج
2024-08-04
"كان في شيطان عم يطلع من العنبر"... ميرنا فقدت عينها لكنها خلصت ابنها يوم انفجار المرفأ وهذا ما حصل معها! (فيديو)
0
أخبار لبنان
2024-08-12
المديرية العامة للشؤون العقارية: جدول استقبال المراجعات والمعاملات لدى أمانات السجل للأسبوع الحالي
أخبار لبنان
2024-08-12
المديرية العامة للشؤون العقارية: جدول استقبال المراجعات والمعاملات لدى أمانات السجل للأسبوع الحالي
0
موضة وجمال
2024-07-27
"كانوا يستغربونني وكنت أجيب بحماس: أمي سريلانكية"... تعرفوا الى "صاحبة أكثر قصة ملهمة" بحفل ملكة جمال لبنان!
موضة وجمال
2024-07-27
"كانوا يستغربونني وكنت أجيب بحماس: أمي سريلانكية"... تعرفوا الى "صاحبة أكثر قصة ملهمة" بحفل ملكة جمال لبنان!
0
فنّ
2024-08-12
"عادل إمام في موسكو"... لقطة طريفة تنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي! (صورة)
فنّ
2024-08-12
"عادل إمام في موسكو"... لقطة طريفة تنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي! (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:23
شهيدان وجرحى في غارة مرجعيون
أمن وقضاء
14:23
شهيدان وجرحى في غارة مرجعيون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
بعد انتهاء الألعاب الأولمبية... إليكم الإستحقاقات التي تنتظر ماكرون
تقارير نشرة الاخبار
14:06
بعد انتهاء الألعاب الأولمبية... إليكم الإستحقاقات التي تنتظر ماكرون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
فعاليات Summer In Action متواصلة في فاريا - شبروح
تقارير نشرة الاخبار
14:01
فعاليات Summer In Action متواصلة في فاريا - شبروح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
محادثات لوقف إطلاق النار في السودان إنطلقت في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:57
محادثات لوقف إطلاق النار في السودان إنطلقت في جنيف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
التوغل الأوكراني في كورسك الروسية مستمر لأسبوعه الثاني
تقارير نشرة الاخبار
13:53
التوغل الأوكراني في كورسك الروسية مستمر لأسبوعه الثاني
0
رياضة
13:38
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يواصل روزنامة سباقاته ويطلق مبادرات جديدة
رياضة
13:38
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يواصل روزنامة سباقاته ويطلق مبادرات جديدة
0
رياضة
13:35
ليتيسيا عون... إستقبال في صالون الشرف لمطار بيروت
رياضة
13:35
ليتيسيا عون... إستقبال في صالون الشرف لمطار بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الحكومة في حال إنعقاد دائم لمواجهة التطورات
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الحكومة في حال إنعقاد دائم لمواجهة التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:42
قضيّة الجثث الخمس في كفرشيما تابع... وصيّة بدفن الميت في المنزل
أمن وقضاء
06:42
قضيّة الجثث الخمس في كفرشيما تابع... وصيّة بدفن الميت في المنزل
2
أمن وقضاء
03:22
قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت "المعلومات" ملابسات الجريمة
أمن وقضاء
03:22
قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت "المعلومات" ملابسات الجريمة
3
أمن وقضاء
02:14
جديد قضية الجثث الخمس في كفرشيما: اعتراف خريستو الفتى ان شقيقه توفي منذ 10 أيام
أمن وقضاء
02:14
جديد قضية الجثث الخمس في كفرشيما: اعتراف خريستو الفتى ان شقيقه توفي منذ 10 أيام
4
فنّ
07:24
بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)
فنّ
07:24
بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)
5
خبر عاجل
09:32
مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني
خبر عاجل
09:32
مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني
6
أخبار لبنان
07:26
إليكم رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024
أخبار لبنان
07:26
إليكم رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024
7
أخبار لبنان
11:26
وفاة الوزير السابق جورج قرم
أخبار لبنان
11:26
وفاة الوزير السابق جورج قرم
8
صحف اليوم
00:15
حلفاء الحزب بدأوا التحضير.. للانتخابات! (الجمهورية)
صحف اليوم
00:15
حلفاء الحزب بدأوا التحضير.. للانتخابات! (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More