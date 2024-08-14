إسرائيل نشرت مخططات لبناء واحدة من مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة

نشرت إسرائيل مخططات لبناء واحدة من مستوطنات جديدة تقترح إنشاءها، في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لما ذكره وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.



ووأوضح سموتريتش أنّ الخطوة تأتي ردًا على تصرفات القيادة الفلسطينية، في الضفة الغربية والدول، التي اعترفت بدولة فلسطينية.



وقال سموتريتش: "لا قرار ضد إسرائيل أو ضد الصهيونية يوقف توسع المستوطنات."



وأضاف: "سنواصل مكافحة الفكرة الخطيرة المتعلقة بدولة فلسطينية وهذه هي مهمة حياتي."