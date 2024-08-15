قرار بفتح معبر أدري لثلاثة أشهر لدخول المساعدات الإنسانية للسودانيين

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الخميس إنه سيفتح معبر أدري الحدودي لمدة ثلاثة أشهر لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين من الحرب المستمرة منذ نحو 15 شهرا.



وأوقفت الحكومة تسليم المساعدات عبر المعبر الحدودي في شباط، قائلة إن قوات الدعم السريع كانت تستخدمه لنقل الأسلحة.