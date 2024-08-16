الخارجية الفلسطينية: هجوم المستوطنين على قرية في الضفة الغربية "إرهاب دولة منظم"

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية في شمال شرق الضفة الغربية المحتلة، يشكّل "إرهاب دولة منظما".



وشددت الوزارة في بيان على أن"الهجوم الجماعي المسلح الذي شنه مستعمرون على قرية جيت شرق قلقيلية مساء أمس ،وأسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة، إضافة إلى إحراق منازل ومركبات، هو إرهاب دولة منظم".