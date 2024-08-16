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نتنياهو يدعو الوسطاء إلى "الضغط" على حماس بهدف التوصل إلى اتفاق
أخبار دولية
2024-08-16 | 13:49
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نتنياهو يدعو الوسطاء إلى "الضغط" على حماس بهدف التوصل إلى اتفاق
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوسطاء الأميركي والقطري والمصري الى ممارسة "ضغط" على حركة حماس الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق حول وقف لإطلاق النار في غزة.
وقال نتنياهو في بيان بعد يومين من المفاوضات في الدوحة: "تأمل إسرائيل بأن يدفع ضغط الوسطاء حماس إلى الموافقة" على الخطة التي عرضها الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية أيار.
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