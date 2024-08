أفادت إدارة الإطفاء في لندن بأن 15 سيارة إطفاء ونحو 100 رجل إطفاء توجهوا لإخماد حريق اندلع اليوم في مبنى سومرست هاوس وسط لندن حيث أمكن رؤية سُحب الدخان الأسود الكثيف في الأفق.



وقالت الإدارة في بيان: "تتصدى الطواقم لألسنة اللهب الموجودة في جزء من سقف المبنى"، مضيفة أن سبب الحريق لا يزال مجهولا.



ويعود تاريخ سومرست هاوس الواقع على ضفاف نهر التيمز إلى عام 1547. وكان فيما سبق قصرا ملكيا وهو مركز ثقافي وترفيهي في الوقت الحالي.



ويقع في الجناح الشمالي من المبنى معرض كورتولد الذي يضم إحدى أعظم المجموعات الفنية في العالم.

😢 #SomersetHouse in London is on fire. 🔥 Inside this building is the beautiful Courtauld Gallery, which houses important paintings such as Van Gogh’s Self-Portrait with Bandaged Ear. pic.twitter.com/mFelUUXwYA