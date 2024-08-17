مكتب نتنياهو: فريق التفاوض الإسرائيلي يبدي "تفاؤلا حذرا" بشأن اتفاق الرهائن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، أن فريق التفاوض الإسرائيلي أبدى "تفاؤلا حذرا" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الرهائن في غزة.



وجاء في البيان أن "الفريق عبر لرئيس الوزراء عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية إبرام اتفاق على أساس أحدث مقترح أميركي (الذي يستند إلى إطار 27 أيار)".



وذكر المكتب أنه يأمل في أن تؤدي الضغوط الشديدة على حركة حماس من الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين إلى إنهاء معارضتها للاقتراح الأميركي والسماح بتحقيق انفراجة.

