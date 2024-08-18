قائد القوات الجوية الأوكرانية يعلن قصف جسر ثان في منطقة كورسك الروسية

قصفت القوات الأوكرانية جسرا ثانيا في منطقة كورسك الروسية، في إطار سعيها الى تعطيل العمليات القتالية للجيش الروسي في المنطقة، وفق ما أفادت القوات الجوية الأوكرانية.



وأعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك أن "جسرا آخرا يتم تدميره"، لافتا إلى أن "طائرات سلاح الجو تواصل حرمان العدو من قدراته اللوجستية عبر ضربات جوية دقيقة".