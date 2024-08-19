الدفاعات الجوية الأوكرانية تصدّت لهجوم جويّ روسيّ على ضواحي كييف

تصدّت الدفاعات الجوية الأوكرانية، في وقت مبكر، الاثنين، لهجوم جويّ روسيّ على ضواحي كييف، وفق ما أعلنت الإدارة العسكرية، على تطبيق تيليجرام.



وسمع شاهد من رويترز الانفجارات التي بدت كأنها أنظمة دفاع جويّ تقوم بعملها.