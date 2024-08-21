مسؤول في فتح: قتل إسرائيل عضوًا في الحركة دليل على رغبتها إشعال حرب إقليمية

حمل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية في رام الله توفيق الطيراوي إسرائيل الأربعاء مسؤولية "اغتيال" مسؤول في فتح في لبنان، معتبرًا أنها تريد "إشعال المنطقة في حرب اقليمية واسعة".



وقال الطيراوي لوكالة فرانس إن "قوات الاحتلال تستخدم الدم الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وقودًا لاشعال هذه الحرب"، في إشارة إلى مقتل خليل المقدح في غارة جوية في جنوب لبنان.