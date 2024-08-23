طائرة مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة محطة كورسك النووية الروسية

حاولت طائرة مسيرة أوكرانية مهاجمة محطة كورسك النووية الروسية، وفق ما أعلن مصدر عن وكالة تاس الروسية للأنباء.



وأُسقطت الطائرة المسيرة، في القرب من مستودع للوقود النوويّ المستنفد، وفق الوكالة.



ومحطة كورسك واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في روسيا.