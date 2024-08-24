عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نتنياهو يقوم بعرقلة صفقة التبادل

أكد عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في بيان، أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتياهو يقوم بعرقلة صفقة تبادل الأسرى من خلال ادعاءات مختلفة بخصوص محور فيلاديلفي.



وناشدوا الرئيس الأميركي المساعدة في الضغط عليه من أجل إحداث انفراجة.