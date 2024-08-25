البابا يدين حظر أوكرانيا الكنيسة الارثوذكسية المرتبطة بروسيا: يجب عدم المساس بالكنائس

ندّد البابا فرنسيس بقيام كييف بحظر الكنيسة الارثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بموسكو.



وقال: "يجب عدم المساس بالكنائس."



وأعرب عن خوفه على حرية الذين يصلّون، "بعد التفكير في القوانين، التي اعتمدت في اوكرانيا أخيرًا.



وكان قد وقّع الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي على قانون يحظر الكنيسة الارثوذكسية المرتبطة بموسكو، في قرار نددت به روسيا واعتبرته اضطهادًا.