سوليفان: الولايات المتحدة لا تزال تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم، أن الولايات المتحدة لا تزال تبذل جهودا في القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



وأشار الى أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب أوسع نطاقا.



وأكد سوليفان أيضا في مؤتمر صحفي في هاليفاكس، أن إدارة بايدن على اتصال مستمر مع إسرائيل بشأن الوضع الحالي مع "حزب الله".