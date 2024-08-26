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وزير الخارجية الإيراني لنظيره الإيطالي: إيران لا تسعى لتصعيد التوتر لكنها لا تهابه
أخبار دولية
2024-08-26 | 02:10
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وزير الخارجية الإيراني لنظيره الإيطالي: إيران لا تسعى لتصعيد التوتر لكنها لا تهابه
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره الإيطالي أنطونيو تاياني أن طهران لا تسعى إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط.
وقال عراقجي إن رد إيران على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران سيكون "حاسما ومحسوبا".
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