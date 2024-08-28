جايك ساليفان يؤكد في بكين التزام واشنطن بالدفاع عن حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والأطلسي

أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان بعد لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين "التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والأطلسي"، وفق بيان أصدره البيت الأبيض الأربعاء.



وجاء في البيان أن ساليفان أعرب عن "قلقه" حيال تحركات الصين "المزعزعة للاستقرار" ضد الفيليبين في بحر الصين الجنوبي.