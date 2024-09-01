بن فرحان يناقش الأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية مع نظيره الفلسطيني

العثور على 17 جثة بعد تحطم مروحية في أقصى الشرق الروسي

العثور على 17 جثة بعد تحطم مروحية في أقصى الشرق الروسي

حماس: بعض الرهائن الذين عثر على جثثهم كانوا ضمن "قائمة وافقت عليها" الحركة للإفراج عنهم