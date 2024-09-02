السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز طبيعي مسال لمصر

أعلن مصدران مطلعان في قطاع الغاز أن السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز طبيعي مسال بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدة مصر على تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها هذا الصيف وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.