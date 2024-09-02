هرتسوغ: إسرائيل "فشلت في حماية" الرهينة هيرش غولدبرغ بولين

اعتذر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الاثنين نيابة عن الحكومة عن فشلها في حماية الرهينة الأميركي الإسرائيلي هيرش غولدبرغ بولين (23 عاما) الذي شارك آلاف الأشخاص في مراسم دفنه في إحدى مقابر القدس.



وقال هرتسوغ خلال المراسم "أعتذر نيابة عن دولة إسرائيل لأننا فشلنا في حمايتك خلال الكارثة الرهيبة التي وقعت في 7 تشرين الأول، ولأننا فشلنا في إعادتك إلى وطنك سالما".



وأضاف "أعتذر لأن البلد الذي هاجرت إليه عندما كنت في السابعة من العمر لم يتمكن من الحفاظ على سلامتك".



وتوجّه هرتسوغ إلى والدي هيرش غولدبرغ قائلا "أريد أن أقول كم أنا آسف. كم أنا آسف لأننا لم نحمِ هيرش في ذلك اليوم القاتم".