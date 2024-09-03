أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أنّ الضربة الروسية على مدينة بولتافا الأوكرانية "تذكير مروّع" بـ"وحشية" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقُتل عشرات الأشخاص بينما أصيب أكثر من 200 آخرين بجروح في هجوم صاروخي روسي استهدف بولتافا الواقعة في وسط أوكرانيا الثلاثاء.