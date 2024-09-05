حماس: استمرار عملية الاحتلال بالضفة الغربية جريمة حرب

أكدت حماس أن استمرارعملية الاحتلال بالضفة الغربية جريمة حرب، وحملة إبادة تنفذها الحكومة ضد شعبنا بغزة والضفة".



وقالت ان "استمرار عملية الاحتلال بالضفة الغربية هدفه تهجير شعبنا من أرضه وتصفية قضيته.



ودعت حماس"الشعب الفلسطيني إلى تصعيد الاشتباك مع المستوطنين في كل مكان من أرضنا المحتلة".