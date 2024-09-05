بلينكن يصل إلى هايتي في زيارة خاطفة

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس إلى بور أو برنس في زيارة خاطفة لعاصمة هايتي تهدف لتقييم جهود إرساء الاستقرار في البلد الغارق في الأزمات، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



وهبطت طائرة بلينكن في مطار توسان لوفرتور الدولي الذي أعيد فتحه مؤخرا أمام الرحلات الجوية بعدما أغلق بسبب أعمال عنف تمارسها جماعات مسلّحة.



ومن المفترض أن ينتقل بلينكن ضمن موكب من السيارات المصفحة إلى العاصمة للاجتماع برئيس وزراء هايتي غاري كونيل وقيادة قوة الشرطة المتعددة الجنسيات.