بلينكن يأسف لمقتل أميركية في الضفة الغربية ويعد باتخاذ "إجراءات حسب الضرورة"

أعرب وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن عن أسفه لمقتل مواطنة أميركية في الضفة الغربية المحتلة.

ووعد بـ"اتخاذ إجراءات حسب الضرورة".

وقال بلينكن للصحافة أثناء وجوده في جمهورية الدومينيكان "نأسف لهذه الخسارة المأسوية"، مقدما "أعمق تعازيه" لأسرة عائشة نور إزغي إيغي، وهي مواطنة أميركية-تركية مزدوجة الجنسية.

وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد إسرائيل، قال بلينكن "أولا وقبل كل شيء، دعونا نعرف ما حدث بالضبط وسوف نستخلص الاستنتاجات والنتائج".

وأضاف "عندما نحصل على مزيد من المعلومات، سوف نقوم بمشاركتها، وإتاحتها، وسوف نتخذ إجراءات بناء عليها حسب الضرورة".

وتابع بلينكن "ليس لدي أي أولوية أعلى من سلامة وحماية المواطنين الأميركيين أينما كانوا".

وقال مسؤولون فلسطينيون إن إيغي أصيبت برصاصة في الرأس أطلقها جنود إسرائيليون خلال تظاهرة ضد الاستيطان الإسرائيلي في بلدة بيتا بالضفة الغربية المحتلة.