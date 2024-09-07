عائلة الناشطة الأميركية التي قُتلت بالضفة الغربية تتهم إسرائيل وتطلب تحقيقا مستقلا

طالبت عائلة المواطنة التركية الأميركية عائشة نور إزغي إيغي، التي قُتلت بالرصاص خلال تظاهرة احتجاج على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بتحقيق مستقل في مقتلها، متهمة الجيش الإسرائيلي بقتلها بـ"عنف".



وقد أُصيبت المواطنة الاميركية "برصاصة في الرأس" خلال مشاركتها في تظاهرة في بيتا في الضفة الغربية المحتلة الجمعة.



وقالت عائلة الضحية في بيان إنه"لقد خطفت من حياتنا من دون طائل وبطريقة غير قانونية وعنيفة، من جانب الجيش الإسرائيلي".



ولفتت العائلة إلى أن "عائشة نور كانت تدافع بسلام عن العدالة عندما قتلت برصاصة تظهر مشاهد مصورة أنها صدرت عن مطلق نار من الجيش الإسرائيلي".



وناشد بيان العائلة " الرئيس الاميركي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إصدار التعليمات لإجراء تحقيق مستقل في عملية قتل غير قانونية لمواطنة أميركية وللتحقق من محاسبة كاملة للمذنبين".



وكان الجيش الإسرائيلي قال إن قواته "ردت بإطلاق النار باتجاه محرض رئيسي على أعمال عنف يرمي الحجارة باتجاه القوات ويشكل تهديدا لها".