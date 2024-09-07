مدير المخابرات الأميركية: نعمل على مقترح "أكثر تفصيلا" بشأن وقف إطلاق النار في غزة

ستارمر في دبلن لترسيخ "حقبة جديدة" بين إيرلندا والمملكة المتحدة

ستارمر في دبلن لترسيخ "حقبة جديدة" بين إيرلندا والمملكة المتحدة

أوكرانيا تعبر عن قلقها من تقارير عن احتمال نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا