شينخوا: الجيش الروسيّ سيرسل قوات بحرية وجوية للمشاركة في مناورات تجريها الصين

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنّ الجيش الروسيّ سيرسل قوات بحرية وجوية، للمشاركة في مناورات تجريها الصين في بحر اليابان وبحر أوخوتسك في أيلول.



وأوضحت شينخوا أنّ المناورات تهدف إلى تعزيز "مستوى التنسيق الاستراتيجيّ بين الجيشين الصينيّ والروسيّ وتعزيز قدرتهما على الاستجابة بشكل مشترك للتهديدات الأمنية".