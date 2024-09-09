واشنطن ترى أن إرسال صواريخ إيرانية الى روسيا سيكون "تصعيدا دراماتيكيا"

اعتبرت الولايات المتحدة أن إرسال صواريخ ايرانية الى روسيا سيكون "تصعيدا دراماتيكيا" للدعم الذي توفره طهران لموسكو، مؤكدة استعدادها للرد على ذلك.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين إن "اي نقل صواريخ بالستية إيرانية الى روسيا سيمثل تصعيدا دراماتيكيا في دعم إيران لحرب روسيا العدوانية على أوكرانيا"، مضيفا "لقد كنا واضحين لجهة أننا مستعدون لعواقب كبيرة".