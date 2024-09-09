زعيمة المعارضة الفنزويلية تتعهّد "البقاء" في البلاد

تعهّدت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو "البقاء في فنزويلا" غداة لجوء زميلها المرشّح الرئاسي إدموندو غونزاليس أوروتيا إلى إسبانيا بعد حملة قمع يقول إنه تعرّض لها عقب الانتخابات.وقالت ماتشادو في مؤتمر صحفي في كراكاس: "لقد قرّرت البقاء في فنزويلا والمشاركة في النضال من هنا فيما يفعل ذلك من الخارج".وقالت ماتشادو: "نعلم جميعا أن إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الرئيس المنتخب لفنزويلا... سواء كان موجودا في فنزويلا أو في أي مكان آخر في العالم".