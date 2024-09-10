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وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن أمين مجلس الأمن الروسيّ: ممثلو دول مجموعة بريكس سيناقشون مبادرات متعلقة بأوكرانيا

أخبار دولية
2024-09-10 | 04:25
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وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن أمين مجلس الأمن الروسيّ: ممثلو دول مجموعة بريكس سيناقشون مبادرات متعلقة بأوكرانيا
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وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن أمين مجلس الأمن الروسيّ: ممثلو دول مجموعة بريكس سيناقشون مبادرات متعلقة بأوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أمين مجلس الأمن الروسيّ سيرجي شويجو قوله إنّ ممثلي دول مجموعة بريكس سيناقشون مبادرات متعلقة بأوكرانيا في اجتماع يبدأ ويركز على الأمن.
 
وأضاف شويجو أن الاجتماع سيُعقد في روسيا في الفترة من 10 إلى 12 أيلول. 

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