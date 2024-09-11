هاريس تتحدى ترامب بمناظرة رئاسية ثانية

تحدّت المرشّحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترامب بخوض مناظرة تلفزيونية ثانية، بعد تلك التي جرت بينهما ليل الثلاثاء في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا عبر شبكة "إيه بي سي".



وقالت حملة هاريس في بيان انتقدت فيه أداء الرئيس السابق إنّ "نائبة الرئيس مستعدّة لمناظرة ثانية"، وسألت:" هل دونالد ترامب مستعدّ؟".