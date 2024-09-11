أفغانستان تعلن بدء العمل على مشروع غاز ضخم

أعلنت أفغانستان أن العمل سيبدأ على خط أنابيب غاز بقيمة عشرة مليارات دولار يعبر جنوب آسيا فيما انضم مسؤولون إلى شخصيات في تركمانستان المجاورة للاحتفال باستكمال البناء على ذلك الجانب من الحدود.وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد: "اعتبارا من اليوم سنبدأ العمل على تراب أفغانستان"، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي في هذا البلد.وخلال مراسم حدودية في بلدة إسلم حشمة بتركمانستان، أشاد مسؤولون من الجانبين بينهم رئيس الوزراء الأفغاني حسن آخوند بالمشروع.وقال رئيس تركمانستان سردار برديمحمدوف خلال بث مباشر للمراسم إن "هذا المشروع لن يفيد فقط اقتصادات الدول المشاركة فيه، بل أيضا اقتصادات دول كافة المنطقة".