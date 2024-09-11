وزير الخارجية البريطاني: لندن ستسلم "مئات" الصواريخ لأوكرانيا هذا العام

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الأربعاء أن بلاده ستسلم أوكرانيا هذا العام "مئات" الصواريخ، بعدما اتهمت الدول الغربية إيران بإرسال صواريخ بالستية قصيرة المدى إلى روسيا.



وقال لامي خلال مؤتمر صحافي في كييف بحضور نظيريه الأميركي والأوكراني: "يمكنني أن أعلن أننا سنرسل الآن مئات من صواريخ الدفاع الجوي الإضافية، وعشرات الآلاف من ذخائر المدفعية الإضافية ومزيدا من الآليات المدرعة إلى أوكرانيا بحلول نهاية هذا العام".