كييف تدعو جيرانها إلى إسقاط المسيّرات والصواريخ الروسية فوق غرب أوكرانيا

حضّت أوكرانيا الأربعاء جيرانها الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" على إسقاط الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية التي تستهدف مناطقها الغربية.



وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا إن "الروس يضربون بشكل متزايد المنشآت القريبة من حدود الناتو"، داعيا دول الجوار إلى "بحث إمكان إسقاط الصواريخ فوق أراضي أوكرانيا".