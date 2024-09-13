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بوريل: التكتل يدرس فرض عقوبات تستهدف قطاع الطيران الإيراني

أخبار دولية
2024-09-13 | 05:30
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بوريل: التكتل يدرس فرض عقوبات تستهدف قطاع الطيران الإيراني
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بوريل: التكتل يدرس فرض عقوبات تستهدف قطاع الطيران الإيراني

اعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة إن التكتل يدرس فرض عقوبات تستهدف قطاع الطيران الإيراني ردا على تقارير تفيد بأن طهران زودت موسكو بصواريخ باليستية خلال الحرب مع أوكرانيا.
 
وأردف قائلا في بيان "حذر الاتحاد الأوروبي إيران مرارا وبشدة من نقل صواريخ باليستية إلى روسيا".
 
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "سيرد بسرعة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين". 

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