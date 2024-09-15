الإكوادور تعلن عن انقطاع شامل للكهرباء الأسبوع المقبل لإجراء "صيانة وقائية"

أعلنت الرئاسة الإكوادورية الأحد أن التغذية بالتيار الكهربائي ستنقطع لثماني ساعات على الأقل مساء الأربعاء وفجر الخميس لإتاحة إجراء "صيانة وقائية" للشبكة.

وأكّد البيان أنّ الرئيس دانيال نوبوا "أمر بإجراء صيانة وقائية في جميع مرافق" الشبكة ما سيستدعي "تعليق التغذية بالتيار الكهربائي على مستوى البلاد" من الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (03,00 ت غ) من يوم الأربعاء إلى الساعة 06,00 (11,00 ت غ) من يوم الخميس.

وستجرى أعمال الصيانة في أربع محطات فرعية للشبكة في مقاطعات مورونا سانتياغو (جنوب شرق) وسانتا إيلينا وغواياس (جنوب غرب) وأزواي (جنوب).

وفي نيسان، شهدت الإكوادور تقنينا متكررا للتغذية بالتيار الكهربائي وصل أحيانا إلى 13 ساعة بسبب جفاف مطوّل أدى إلى شح في مياه خزانات توليد الطاقة الكهرومائية.