كوريا الشمالية اختبرت صواريخ باليستية تكتيكية جديدة

اختبرت كوريا الشمالية صواريخ باليستية تكتيكية جديدة، باستخدام رؤوس حربية ضخمة وصواريخ كروز معدلة، بقيادة الزعيم كيم جونج أون، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية.



وكان قد دعا جونج أون إلى حيازة أسلحة تقليدية وقدرات نووية أقوى.



ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنّ الاختبارات الرامية إلى تحسين قدرات الأسلحة ضرورية بسبب التهديد الخطير الذي تشكله القوى الخارجية على أمن البلاد.



وأشار تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية على الأرجح إلى إطلاق العديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى والذي ذكره الجيش الكوريّ الجنوبيّ، في ثاني تجربة تجريها كوريا

الشمالية لإطلاق صواريخ في غضون أسبوع.



وكشفت بيونجيانج الأسبوع الماضي عن منشأة لتخصيب اليورانيوم، في أول تقرير علني من نوعه على الإطلاق.



وذكرت الوكالة أن كيم أكد "ضرورة مواصلة تعزيز القوة النووية وحيازة أقوى القدرات التقنية العسكرية والقدرة الهجومية الساحقة في مجال الأسلحة التقليدية أيضًا".