منطقة كراسنويارسك الروسية تعلن حالة الطوارىء مع تضرر المحاصيل بسبب الطقس السيء

أعلن سيرجي بونومارينكو النائب الأول لحاكم منطقة كراسنويارسك اليوم الخميس أن روسيا أعلنت حالة الطوارىء في المنطقة الواقعة في سيبيريا بسبب الأمطار الغزيرة التي ألحقت أضرارًا بالمحاصيل المحلية.



ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بونومارينكو قوله: "الحجم الأولي للمحاصيل المتضررة يزيد على 17000 هكتار، ويقدر حجم الضرر بأكثر من 280 مليون روبل".



وفي وقت سابق من أيلول، أعلنت تومسك، وهي منطقة أخرى في سيبيريا، حالة الطوارىء في القطاع الزراعي بسبب الأضرار التي لحقت بالمحاصيل جراء الطقس.



وقالت وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت الأسبوع الماضي إن البلاد لا تزال قادرة على تصدير نحو 60 مليون طن من الحبوب هذا العام إذ من المتوقع أن يبلغ الحصاد الرسمي للحبوب 132 مليون طن رغم سوء الأحوال الجوية الذي أضر بالعديد من مناطق الإنتاج.