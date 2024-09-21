بزشكيان: إيران قادرة على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة عبر التعاونِ والتماسك بين دولها

اعلن الرئيس مسعود بزشكيان ان ايران قادرة على الحفاظ على امن واستقرار المنطقة عبر التعاون والتماسك بين دولها.



وجاء موقف الرئيس الايراني بمناسبة انطلاق اسبوع الدفاع المقدس الذي جرى خلاله عرض عسكري ضخم استعرضت ايران قدراتها الدفاعية والصاروخية.



وقد جرى عرض أحدث المسيّرات محلية الصنع.



كما تم عرض عشراتِ الصواريخ الباليستية من بينها اثنان يعرضان لاول مرة من نوع جهاد ومن عائلة صواريخ فتح التي تتميز بدقتها العالية.





