برلين تشدد على الحاجة الملحة الى إجراءات ملموسة في الشرق الأوسط

شددت وزارة الخارجية الألمانية السبت على "الحاجة الملحة" الى اتخاذ إجراءات ملموسة في الشرق الأوسط، حيث توسعت حرب إسرائيل في قطاع غزة الى لبنان.وكتبت الخارجية على منصة إكس: "مجددًا، تحبس المنطقة برمتها أنفاسها. نحتاج في شكل ملح الى إجراءات ملموسة في الشرق الأوسط لاحتواء الوضع وتجنب سقوط مزيد من الضحايا المدنيين".واوضحت أن "الوزيرة انالينا بيربوك كانت على تواصل مع نظيريها الإسرائيلي واللبناني وناقشت معهما المراحل الضرورية المقبلة".