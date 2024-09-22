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قناة الجزيرة تستنكر "اقتحام" الجيش الإسرائيلي لمكاتبها في الضفة الغربية وتصفه بأنه "عمل إجرامي"

أخبار دولية
2024-09-22 | 09:06
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قناة الجزيرة تستنكر &quot;اقتحام&quot; الجيش الإسرائيلي لمكاتبها في الضفة الغربية وتصفه بأنه &quot;عمل إجرامي&quot;
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قناة الجزيرة تستنكر "اقتحام" الجيش الإسرائيلي لمكاتبها في الضفة الغربية وتصفه بأنه "عمل إجرامي"

وصفت قناة الجزيرة الأحد "اقتحام" القوات الاسرائيلية لمكاتبها في الضفة الغربية المحتلة واغلاقها لـ45 يوما تنفيذا لأمر عسكري، بأنه "عمل إجرامي".
     
وقالت القناة في بيان إنها "تدين بشدة وتستنكر هذا العمل الإجرامي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي"، معتبرة أن "اقتحام مكتب الشبكة ومصادرة معداتها ليس هجومًا على المؤسسة والعاملين فيها فحسب، بل يمثل إهانة لحرية الصحافة ومبادئ العمل الإعلامي".
     

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