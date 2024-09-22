الاتحاد الأوروبي قلق "للغاية" من مخاطر التصعيد في لبنان ويدعو الى وقف لإطلاق النار

أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل "قلق للغاية" إزاء التصعيد في لبنان بعد الهجمات الأخيرة الدامية، ودعا الى وقف إطلاق نار "عاجل".وقال في بيان إن "الاتحاد الأوروبي قلق للغاية إزاء التصعيد في لبنان بعد هجمات الجمعة في بيروت"، داعيا إلى "وقف إطلاق النار على طول الخط الأزرق، وكذلك في غزة".