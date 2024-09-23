مصر تطلب تدخل مجلس الأمن الدولي "لوقف التصعيد الاسرائيلي" في لبنان

طالبت وزارة الخارجية المصرية الاثنين "القوى الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي" في لبنان.



وأعربت مصر عن "تضامنها" مع لبنان وأكّدت "رفضها التام لأية انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه".



وقالت مصر إنها تواصل "جهودها لوقف إطلاق النار في غزة، واحتواء المخاطر التي نتجت عن الحرب هناك".

