سفير إسرائيل في الامم المتحدة: إسرائيل "لا ترغب" في اجتياح بري للبنان

لفت سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الثلاثاء الى ان إسرائيل لا ترغب في اجتياح لبنان، بعد تنفيذ غارات كثيفة دامية فيه.



وقال دانون "خضنا تجربة في لبنان في الماضي. لسنا راغبين في بدء أي اجتياح بري في أي مكان".

